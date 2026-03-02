Ángel Di María offre le Clasico de Rosario au Central

On ne change pas les bonnes vieilles habitudes chez Ángel Di María ! À 38 ans, El Fideo continue à être déterminant dans les grands rendez-vous avec Rosario Central, son club formateur. Sa nouvelle victime ? Le Newell’s Old Boys, l’autre club rosarino , ce dimanche à l’occasion de la huitième journée du tournoi d’ouverture du championnat d’Argentine.

L’ex-Parisien, repositionné au poste de numéro 10, libère Rosario Central dans le Clasico de la ville en ouvrant la marque à la 51 e minute d’une frappe en demi-volée avec son pied gauche. Ce but permet à Los Canallas de prendre l’ascendant sur son rival et de repartir avec les trois points de la victoire (score final 0-2).…

CT pour SOFOOT.com