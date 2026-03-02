 Aller au contenu principal
Ángel Di María offre le Clasico de Rosario au Central
02/03/2026 à 14:21

Ángel Di María offre le Clasico de Rosario au Central

Ángel Di María offre le Clasico de Rosario au Central

On ne change pas les bonnes vieilles habitudes chez Ángel Di María ! À 38 ans, El Fideo continue à être déterminant dans les grands rendez-vous avec Rosario Central, son club formateur. Sa nouvelle victime ? Le Newell’s Old Boys, l’autre club rosarino , ce dimanche à l’occasion de la huitième journée du tournoi d’ouverture du championnat d’Argentine.

L’ex-Parisien, repositionné au poste de numéro 10, libère Rosario Central dans le Clasico de la ville en ouvrant la marque à la 51 e minute d’une frappe en demi-volée avec son pied gauche. Ce but permet à Los Canallas de prendre l’ascendant sur son rival et de repartir avec les trois points de la victoire (score final 0-2).…

CT pour SOFOOT.com

  • La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal
    La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal
    02.03.2026 15:23 

    Le travail paye, littéralement. Nicolas Jover, l’entraîneur des coups de pied arrêtés d’Arsenal, aurait dans son contrat une clause de bonus pour les buts marqués sur phases arrêtées , rapporte The Athletic . Recruté en 2021 par Mikel Arteta, le Français était ... Lire la suite

  • Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils
    Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils
    02.03.2026 14:54 

    Qui ne danse pas n’est pas Marseillais. Double buteur face à Lyon ce dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a régalé le Vélodrome et s’est offert, en guise de célébration, une petite danse tout droit sortie des années 2000 : la Tecktonik. Cette danse qui a accompagné ... Lire la suite

  • Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship
    Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship
    02.03.2026 14:42 

    Puisqu’on est dans Triangle of Sadness ( Sans filtre pour les fans de VF). Oli McBurnie, attaquant de Hull City, a lâché une vilaine quiche sur la pelouse du Fratton Park , le stade de Portsmouth. C’est arrivé quelques secondes avant la reprise et le début de la ... Lire la suite

  • Arne Slot ne prend pas de plaisir devant le matchs de Premier League
    Arne Slot ne prend pas de plaisir devant le matchs de Premier League
    02.03.2026 14:15 

    Arne Slot n’est pas seulement champion d’Angleterre en titre, il est plus objectif que tous les amoureux de la Premier League. Le technicien néerlandais ne s’est pas cherché d’excuse pour expliquer la saison moyennasse de Liverpool, actuellement cinquième. Un championnat ... Lire la suite

