 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils
information fournie par So Foot 02/03/2026 à 14:54

Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils

Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils

Qui ne danse pas n’est pas Marseillais. Double buteur face à Lyon ce dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a régalé le Vélodrome et s’est offert, en guise de célébration, une petite danse tout droit sortie des années 2000 : la Tecktonik.

Cette danse qui a accompagné des générations et bouleversé des coupes de cheveux se singularise par des mouvements de corps très rythmés : un bras devant, un autre derrière, un tour sur soi-même, le tout sur de la musique techno et le tour est joué.…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal
    La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal
    information fournie par So Foot 02.03.2026 15:23 

    Le travail paye, littéralement. Nicolas Jover, l’entraîneur des coups de pied arrêtés d’Arsenal, aurait dans son contrat une clause de bonus pour les buts marqués sur phases arrêtées , rapporte The Athletic . Recruté en 2021 par Mikel Arteta, le Français était ... Lire la suite

  • Bryan Dabo : « L'anti-racisme n'existe pas dans le football »
    Bryan Dabo : « L'anti-racisme n'existe pas dans le football »
    information fournie par So Foot 02.03.2026 15:18 

    L'affaire Vinícius Júnior-Gianluca Prestianni a récemment montré que le football n'avait pas beaucoup avancé dans son combat contre le racisme, qui existe sur le terrain comme en tribunes. Bryan Dabo, 330 matchs pros au compteur et fraîchement retraité, tenait ... Lire la suite

  • Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship
    Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship
    information fournie par So Foot 02.03.2026 14:42 

    Puisqu’on est dans Triangle of Sadness ( Sans filtre pour les fans de VF). Oli McBurnie, attaquant de Hull City, a lâché une vilaine quiche sur la pelouse du Fratton Park , le stade de Portsmouth. C’est arrivé quelques secondes avant la reprise et le début de la ... Lire la suite

  • Ángel Di María offre le Clasico de Rosario au Central
    Ángel Di María offre le Clasico de Rosario au Central
    information fournie par So Foot 02.03.2026 14:21 

    On ne change pas les bonnes vieilles habitudes chez Ángel Di María ! À 38 ans, El Fideo continue à être déterminant dans les grands rendez-vous avec Rosario Central, son club formateur. Sa nouvelle victime ? Le Newell’s Old Boys, l’autre club rosarino , ce dimanche ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank