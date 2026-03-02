Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils
Qui ne danse pas n’est pas Marseillais. Double buteur face à Lyon ce dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a régalé le Vélodrome et s’est offert, en guise de célébration, une petite danse tout droit sortie des années 2000 : la Tecktonik.
Cette danse qui a accompagné des générations et bouleversé des coupes de cheveux se singularise par des mouvements de corps très rythmés : un bras devant, un autre derrière, un tour sur soi-même, le tout sur de la musique techno et le tour est joué.…
AR pour SOFOOT.com
