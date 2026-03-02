Arne Slot ne prend pas de plaisir devant le matchs de Premier League

Arne Slot ne prend pas de plaisir devant le matchs de Premier League

Arne Slot n’est pas seulement champion d’Angleterre en titre, il est plus objectif que tous les amoureux de la Premier League. Le technicien néerlandais ne s’est pas cherché d’excuse pour expliquer la saison moyennasse de Liverpool, actuellement cinquième.

Un championnat trop dense ?

« La plupart des matchs que je vois en Premier League ne sont pas, pour moi, un plaisir à regarder » , assure Slot, précisant qu’il parle « simplement en tant qu’amoureux du football, sans m’intéresser à savoir qui gagne ou qui perd » .…

JE pour SOFOOT.com