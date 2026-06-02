Le Tribunal arbitral du sport condamne le Mexique

Double peine. Le Tribunal arbitral du sport a confirmé en appel ce mardi les deux amendes de 60 000 et 80 000 francs suisses infligées par la FIFA à la Fédération Mexicaine de football pour des chants homophobes de ses supporters lors de matches amicaux disputés en 2024 .

Si l’instance a confirmé les amendes après les chants homophobes entonnés par les supporters mexicains face à la Bolivie, l’Uruguay et le Brésil à l’été 2024 et les États-Unis en octobre 2024, elle a en revanche annulé la sanction qui prévoyait la fermeture de 15% des tribunes pour le prochain match d ‘El Tri . Dans son communiqué, le TAS indique que les incidents à l’origine des amendes étaient « de caractère isolé et de courte durée » mais en estimant que le comportement des supporters était « massivement collectif et majoritaire » . L’instance reconnait en revanche les efforts de la Fédération Mexicaine pour éradiquer le comportement insultant de ses supporters. En amont de la Coupe du monde, la Fédération Mexicaine a lancé en mai une campagne pour combattre les insultes homophobes dans les stades du pays .…

LB pour SOFOOT.com