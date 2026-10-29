Le Paris FC frustré en Ligue des champions
Paris FC 1-1 Hacken
But : Viens (2 e ) pour les Parisiennes // Anvegard (90e+4) pour les Suédoises
Expulsion : Matéo (90 e ) …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Paris FC frustré en Ligue des champions
But : Viens (2 e ) pour les Parisiennes // Anvegard (90e+4) pour les Suédoises
Expulsion : Matéo (90 e ) …
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Neymar reste à quai comme son poto Flavio Bolsonaro en politique. Après l’élection présidentielle remportée par Lula dimanche dernier, le Brésil parle à nouveau de lui pour le football. Ce jeudi, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour le rassemblement de mi-novembre. ... Lire la suite
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Quel drôle hasard du calendrier ! Quelques jours après la polémique Kylian Mbappé-Mao Zedong, la France et la Chine se retrouvaient ce jeudi sur le rectangle vert en huitième de finale de la Coupe du monde U17 féminine. Les Bleuettes se sont inclinés aux tirs aux ... Lire la suite
Ou comment bêtement perdre un grand espoir. À seulement 15 ans, Essam Abdelhamid a dû prendre une décision qu’un joueur de cet âge là ne devrait même pas avoir à penser. Confronté à des commentaires racistes en Pologne, ce jeune milieu de terrain de l’académie ... Lire la suite
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