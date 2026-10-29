Le futur nom de San Siro a été dévoilé

Un blase que seul le foot business peut nous pondre… La construction du nouveau stade du Milan sera terminée en 2031. Toujours partagée par les deux clubs milanais, cette enceinte coûtera environ 1,2 milliard d’euros. Pour financer ce projet, l’AC Milan et l’Inter Milan ont eu la brillante idée de nommer leur stade au nom d’une marque.

L’assurance de gagner ?

D’après la Gazzetta dello Sport , c’est la compagnie d’assurance Generali qui aura l’honneur de donner son nom au futur stade milanais. À ce jour, aucune information précise n’a été communiquée quant à la durée ou au montant de ce contrat historique pour les droits de naming de l’enceinte.…

MBC pour SOFOOT.com