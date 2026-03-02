 Aller au contenu principal
Un supporter décède en plein match à Gijón
information fournie par So Foot 02/03/2026 à 12:21

Drame en Espagne. Ce dimanche soir, lors de la 28 e journée de deuxième division espagnole entre Gijón et Leganés, un drame a endeuillé la rencontre. Le Sporting Gijón annonce qu’un fidèle supporter est décédé dans les travées d’El Molinón-Enrique Castro. L’homme de 82 ans a été victime d’une attaque cardiaque en pleine tribune . Rapidement pris en charge par les médecins du stade, il n’a pas pu être sauvé.

Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos.#RealSporting pic.twitter.com/j0OkJ9I2CM…

AR pour SOFOOT.com

