Le joueur le plus rapide du monde est-il en Turquie ?
information fournie par So Foot 02/03/2026 à 12:28

Même Usain Bolt ne l’aurait pas rattrapé. Non content d’avoir largement contribué à sortir la Juventus en Ligue des champions, Barış Alper Yılmaz s’est aussi distingué ce weekend par une pointe de vitesse hors du commun . Opposé à Alanyaspor, l’ailier a offert en début de match une course assez folle, où il a rattrapé un ballon qui semblait bon pour la sortie de but .

Moi tu m’parles pas de ballon perdu

Envoyé au casse-pipe par Wilfried Singo, l’international turc aux 24 sélections a refusé de baisser les bras et s’est lancé dans une folle course poursuite du ballon, le redressant juste avant la ligne. Une débauche d’énergie impressionnante qui a certainement inspiré ses coéquipiers, victorieux 3 buts à 1 et qui profitent du match nul de Fenerbahçe pour prendre quatre points d’avance en tête du championnat à 10 journées de la fin.…

JF pour SOFOOT.com

