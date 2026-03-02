Ce carton rouge que personne n’a vu pendant l’Olympico
Et encore bon anniversaire ! Alors qu’il a fêté ses 50 ans il y a 10 jours, Matthieu Louis-Jean a reçu un cadeau un peu spécial après le coup de sifflet de l’Olympico : un carton rouge ! Mécontent de certaines décisions du corps arbitral en fin de rencontre , le directeur technique de l’OL s’est emporté envers Jérôme Brisard dans les travées du Vélodrome.
Trop véhément aux yeux de ce dernier , Louis-Jean a donc écopé d’un carton rouge , qui lui vaudra une nouvelle convocation devant la commission de discipline.…
