Pierre-Emile Højbjerg est « fier d'être Marseillais »

Y’a de quoi s’ambiancer. Après la folle victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique lyonnais au Vélodrome (3-2), le nouveau capitaine phocéen Pierre-Emile Højbjerg n’a pas caché savourer la remise en question de son équipe. Celui qui avait favorisé l’idée de peu parler après la déroute à Brest (2-0) a plutôt fait tout le contraire ce dimanche soir en zone mixte.

« On a vécu des semaines très lourdes et on s’est vraiment regardé dans le miroir, constate l’international danois. On s’est posé des questions, ce qui est bien aussi parfois, et on a rebondi. On a montré ce qu’on a ici, à l’intérieur. Aujourd’hui je suis très fier de tout le monde. Le stade a été incroyable et, ensemble, ça a provoqué un déclic. » …

SW pour SOFOOT.com