 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un supporter de Manchester United banni à vie après avoir agressé un influenceur
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 18:09

Un supporter de Manchester United banni à vie après avoir agressé un influenceur

Un supporter de Manchester United banni à vie après avoir agressé un influenceur

Touchez pas au Tiktokeur.

Tout part d’un challenge plutôt léger sur les réseaux sociaux. Le 5 octobre 2024, un certain Frank Ilett, fan de Manchester United devant l’éternel, décide de ne plus se couper les cheveux jusqu’à ce que son club préféré gagne à nouveau cinq matchs d’affilée . Nous sommes le 22 octobre 2025 et sa tignasse a poussé de 18 centimètres . Ce qui en dit long sur l’état de forme des Red Devils.

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sandro Tonali et la prolongation secrète à Newcastle
    Sandro Tonali et la prolongation secrète à Newcastle
    information fournie par So Foot 22.10.2025 18:13 

    Un petit filou jusqu’au bout. Suspendu entre octobre 2023 et août 2024 pour plusieurs paris sportifs sur des sites illégaux, dont des rencontres de son ancienne équipe l’AC Milan, Sandro Tonali semble à nouveau s’épanouir sous le maillot de Newcastle. Selon le ... Lire la suite

  • L'odyssée d'une Brésilienne dans l'Arctique: "De moins en moins de glace"
    L'odyssée d'une Brésilienne dans l'Arctique: "De moins en moins de glace"
    information fournie par AFP Video 22.10.2025 17:51 

    Une navigatrice brésilienne nommée Tamara Klink devient la deuxième femme et la première Latino-Américaine à achever le périlleux voyage arctique de l'Atlantique à l'océan Pacifique, rendu possible par la fonte des glaces due au changement climatique.

  • Youth League : chou blanc pour l’OM et Monaco
    Youth League : chou blanc pour l’OM et Monaco
    information fournie par So Foot 22.10.2025 17:46 

    Les journées se suivent et se ressemblent. Après trois journées en Youth League, Marseille et Monaco pointent respectivement à la 30 e et 32 e place au classement. Vaincus par le Sporting à Lisbonne (2-1), les minots marseillais ont vu leurs adversaires les chambrer ... Lire la suite

  • Droits des travailleurs : la FIFA formalise un accord avec un syndicat
    Droits des travailleurs : la FIFA formalise un accord avec un syndicat
    information fournie par So Foot 22.10.2025 17:10 

    Pour construire un futur meilleur. La FIFA et l’Internationale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois (IBB) ont signé ce mercredi un nouvel accord de collaboration quinquennal visant à encadrer les inspections et la formation des travailleurs sur les chantiers ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank