Un supporter de Manchester United banni à vie après avoir agressé un influenceur
Touchez pas au Tiktokeur.
Tout part d’un challenge plutôt léger sur les réseaux sociaux. Le 5 octobre 2024, un certain Frank Ilett, fan de Manchester United devant l’éternel, décide de ne plus se couper les cheveux jusqu’à ce que son club préféré gagne à nouveau cinq matchs d’affilée . Nous sommes le 22 octobre 2025 et sa tignasse a poussé de 18 centimètres . Ce qui en dit long sur l’état de forme des Red Devils. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer