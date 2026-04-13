Un supporter de Manchester City s'amuse à boire les larmes des Gunners

Un supporter de Manchester City s'amuse à boire les larmes des Gunners

La Premier League est relancée ! Manchester City a profité de la défaite d’Arsenal face à Bournemouth en prenant trois points face à Chelsea (3-0) à Stamford Bridge. Pour célébrer les trois points, un supporter cityzen a été vu occupé à boire avec insistance dans une bouteille aux couleurs des Gunners .

Que pouvait-il bien avoir dans cette bouteille ? De l’eau ? De la potion magique ? De la vodka ? Non, ce sont bien des larmes londoniennes qui passent dans la gorge de l’homme, parce qu’à Arsenal, ça doit désormais regarder dans le rétro.…

EA pour SOFOOT.com