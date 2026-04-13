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Bien malgré elle, la Juve signe définitivement Loïs Openda pour un montant astronomique
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 12:36

Bien malgré elle, la Juve signe définitivement Loïs Openda pour un montant astronomique

Bien malgré elle, la Juve signe définitivement Loïs Openda pour un montant astronomique

Voilà une option d’achat dont la Juve se serait bien passée. Alors qu’il a marqué deux petits buts en 36 matchs avec la Vieille Dame depuis son arrivée, Loïs Openda va définitivement rejoindre le club de Turin puisque les Bianconeri sont assurés de terminer dans la première partie du classement de Serie A. Une condition d’achat qui entérine définitivement les espoirs de la Juve de voir le flop de 26 ans retrouver son désormais ex-club, le RB Leipzig à la fin de la saison.

46 millions et des regrets

David, Zhegrova et donc Openda, les anciens de la Ligue 1 sont à la peine depuis le début de la saison. Pour s’assurer les services du buteur belge, la Juventus vient donc de dépenser pas moins de 46 millions d’euros , salaire et transfert compris. Un montant pharamineux au regard des performances de l’ancien Lensois. Preuve d’un argent jeté par les fenêtres, la Juventus cherche déjà une porte de sortie à Openda pour le prochain mercato.…

TC pour SOFOOT.com

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