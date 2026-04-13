L'attaquant du PSG Barcola de retour pour affronter Liverpool

UEFA Champions League - Huitième de finale - Match retour - Chelsea - Paris St Germain

‌L'attaquant du Paris Saint-Germain Bradley ​Barcola fait son retour dans le groupe qui défiera Liverpool, ​mardi en quart de finale retour ​de la Ligue ⁠des champions, après près d'un ‌mois d'absence pour blessure, a annoncé lundi le club ​parisien.

L'international ‌français de 23 ans avait ⁠été victime d'une entorse ligamentaire nL6N40616B sévère de la cheville ⁠droite ‌le 17 mars lors du ⁠huitième de finale nL6N4051DP ‌retour de C1 face ⁠à Chelsea (3-0, 8-2 au cumulé).

L'ancien ⁠Lyonnais ‌a manqué les trois dernières rencontres ​du ‌PSG ainsi que les deux matches amicaux de ​l'équipe de France disputés aux États-Unis face au ⁠Brésil nL6N40E1DS (2-1) et à la Colombie nL6N40H063 (3-1).

Le PSG se déplace à Anfield mardi après sa victoire au match aller (2-0).

(Rédigé par ​Vincent Daheron)