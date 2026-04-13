Un cadre de l’OM sur le départ ?

Un cadre de l’OM sur le départ ?

Ohé, ohé, capitaine abandonné. Quand Gold a sorti ce titre en 1986, il ne pensait certainement pas à Leonardo Balerdi, né 13 ans plus tard, mais aux yeux des dirigeants marseillais en tout cas, le défenseur argentin vaut de l’or .

La fin de l’aventure ?

Selon les informations de Foot Mercato, ce dernier vaudrait en tout cas aux alentours des 30 millions d’euros. Mais pourquoi s’embêter à valoriser celui qui a perdu le brassard de capitaine depuis l’arrivée d’Habib Beye ? Et bien tout simplement parce que selon Foot Mercato, l’OM et Balerdi auraient acté leur séparation cet été . Une petite bombe du début de semaine quoi. …

JF pour SOFOOT.com