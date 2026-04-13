Un joueur du Corinthians exclu pour s’être tenu le sexe
Le slip trop serré ou simplement une provocation débile ? En tout cas, le football brésilien nous réserve toujours des surprises. Ce dimanche, le Corinthians, en grande difficulté dans le championnat brésilien, recevait le leader Palmeiras. Dans un match disputé, l’équipe de Memphis Depay et Jesse Lingard s’est retrouvée dès la 35 e minutes avec un joueur en moins. La cause ? Le numéro 49, André Luiz, s’est attrapé les parties génitales.
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