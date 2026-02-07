Le PSG s'offre le derby face au Paris FC

Paris FC 0-3 Paris Saint-Germain

Buts : Kanjinga (14 e et 34 e ) et Leuchter (28 e sp ) pour le PSG

L’équipe féminine du Paris Saint-Germain a vengé l’équipe masculine, éliminée par son colocataire parisien en Coupe de France, en roulant sur le Paris FC à Charléty (0-3). …

SO pour SOFOOT.com