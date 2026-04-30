Un Strasbourg essoufflé et sans idée s'incline contre le Rayo

Un Strasbourg essoufflé et sans idée s'incline contre le Rayo

Très peu inspirés, les Strasbourgeois n'ont pas réussi à emballer la première manche des demi-finales de Ligue Conférence sur la pelouse du Rayo Vallecano et ont laissé les Espagnols prendre l'avantage (1-0). Rien n'est perdu car, au tour précédent, le Racing s'était aussi incliné, avant de renverser la table à domicile.

Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg

But : Alemão (54 e )

Qui a dit qu’on ne s’ennuyait jamais devant les matchs de Strasbourg ? Qu’il se dénonce et qu’on le force à regarder la première période de ce match aller des demi-finales de Ligue Conférence. Sur le terrain du Rayo Vallecano, les hommes de Gary O’Neil n’ont pas subi la même furia qu’à Mayence lors du tour précédent, mais ont tout de même fini par craquer (1-0).…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com