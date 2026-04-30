Nottingham profite d’une erreur de Lucas Digne, Braga s’impose dans la douleur

Farmers League ? Le duel 100% anglais entre Nottingham Forest et Aston Villa en demi-finales de Ligue Europa a été décevant (1-0). Il a fallu une grosse erreur d’un joueur pour faire la différence et, malheureusement, celui-ci est français : Lucas Digne. Sur une action anodine, le latéral des Bleus a levé les mains au ciel, heurtant le ballon et provoquant un penalty. Chris Wood ne s’est pas fait prier pour envoyer une praline en lucarne (1-0, 71 e ) et continuer de rêver d’une première finale européenne de Forest depuis le titre en C1 de 1980.

Dans l’autre match de ce dernier carré, Braga a dominé Fribourg (2-1). Après un premier quart d’heure animé, durant lequel les Portugais ont ouvert le score par l’intermédiaire de Demir Ege Tıknaz (1-0, 8 e ) avant l’égalisation de Vincenzo Grifo (1-1, 16 e ) , le soufflé est retombé. Si Noah Atubolu a permis aux Allemands de rester à hauteur en arrêtant un penalty de Rodrigo Zalazar (45 e +2), il a été coupable d’une erreur au buzzer en repoussant le ballon dans les pieds de Mario Dorgeles pour le but du soulagement (2-1, 90 e +2) .…

EL pour SOFOOT.com