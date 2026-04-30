Crystal Palace prend une belle option en vue de la finale de Ligue Conférence

Crystal Palace prend une belle option en vue de la finale de Ligue Conférence

Shakhtar 1-3 Crystal Palace

Buts : Ocheretko (47 e ) pour les Ukrainiens // Sarr (1 re ), Kamada (58 e ), Strand Larsen (84 e ) pour les Anglais

Il ne fallait pas rester à la buvette et rater le début des deux périodes, ce jeudi soir, à Cracovie, pour la manche aller des demi-finales de Ligue Conférence. Après à peine 20 secondes de jeu, Ismaïla Sarr avait déjà trouvé la faille dans la défense du Shakhtar (0-1, 1 re ) , au terme d’un jeu en triangle peu académique, mais efficace. Le deuxième acte a également commencé sur les chapeaux de roues avec une égalisation d’Oleh Ocheretko (1-1, 47 e ) .…

EL pour SOFOOT.com