Découvrez tous les nommés aux trophées UNFP

Préparez le tapis rouge. Maintenant que la saison des Césars et des Oscars est terminée, place aux récompenses individuelles décernées aux acteurs du monde du foot français. Le 11 mai prochain, tout le gratin est attendu au Palais Brongniart pour savoir qui sera sacré meilleur joueur de Ligue 1, meilleur entraîneur de Ligue 2 ou meilleur tricolore évoluant à l’étranger. Roulement de tambour !

Le PSG partout… ou presque

Déjà meilleur joueur la saison dernière, Ousmane Dembélé est candidat à sa propre succession . Il sera en concurrence avec deux autres Parisiens, Vitinha et Nuno Mendes, mais également avec le Marseillais Mason Greenwood et le Lensois Florian Thauvin. Autre duel PSG-Lens du côté des entraîneurs, puisque Luis Enrique et Pierre Sage font office de favoris, devant Paulo Fonseca, Olivier Pantaloni et Bruno Genesio.…

EL pour SOFOOT.com