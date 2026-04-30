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Jürgen Klopp ne rêve pas d’entraîner le Real
information fournie par So Foot 30/04/2026 à 23:42

Jürgen Klopp ne rêve pas d’entraîner le Real

Jürgen Klopp ne rêve pas d’entraîner le Real

Aucun entraîneur ne veut aller dans le FC Nantes espagnol. D’après les infos de AS , Jürgen Klopp ne sera pas le prochain entraîneur du Real Madrid. Alors que de nombreux médias espagnols sortent son nom (au milieu de bien d’autres) depuis plusieurs semaines, le coach historique de Liverpool, sans club depuis 2024 et devenu directeur mondial du football du groupe Red Bull, a repoussé les avances de plusieurs clubs , dont celui de la capitale espagnole.

Selon le quotidien madrilène, le natif de Stuttgart espère surtout endosser le rôle de sélectionneur de l’Allemagne . Même s’il « respecte beaucoup le travail » de Julian Nagelsmann, sous contrat jusqu’en 2026 avec la Mannschaft , et qu’il ne compte pas brûler les étapes, un tel défi l’anime particulièrement.…

EL pour SOFOOT.com

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