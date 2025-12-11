Iran-Égypte : un match des fiertés mal placées

De Seattle à Téhéran, l’affiche Iran-Égypte du 26 juin, définie par les organisateurs locaux comme premier Pride Match de l’histoire de la Coupe du monde pour célébrer la communauté LGBT, déclenche une controverse à la hauteur de son paradoxe. Rarement un match de poule n'aura fait autant parler plus de 6 mois en amont.

« Vaste blague », « coïncidence », « ironie du sort »… On qualifiera comme on voudra cette curieuse affiche Iran-Égypte, troisième match de poule du groupe G du Mondial 2026, désignée comme « Pride Match » . L’idée d’un « match des fiertés » – une première en Coupe du Monde – ne vient pas directement de la FIFA, mais a été initiée par le comité d’organisation local de Seattle, ville hôte du duel et où se tiendra la Pride le week-end du 26 juin. Rien ne prédisait que les deux pays qui se partageraient cette affiche ont les législations parmi les plus dures au monde concernant l’homosexualité. En Iran, en vertu du droit islamique (la charia), les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites et peuvent même être punies par la pendaison. En Égypte, l’homosexualité n’est pas explicitement interdite mais souvent punie par des lois prohibant la « débauche » . On est loin de l’ambiance drapeau arc-en-ciel.

Visibilité maximale

Rapidement, l’annonce a éveillé les soupçons d’une « manigance » du côté de la FIFA. Difficile de ne pas y voir un choix à forte portée symbolique, d’autant qu’un autre match prévu le même jour, Nouvelle-Zélande-Belgique, aurait aussi pu revêtir le brassard dans un climat beaucoup moins tendu. Kiwis et Red Devils se retrouveront finalement à Vancouver. Pour les membres du comité de gestion de l’évènement, pas question d’annuler, de modifier ou de retirer le label. « Le football possède un pouvoir unique pour unir les peuples par-delà les frontières, les cultures et les croyances » , a déclaré un porte-parole du PMAC sur Outsport, au lendemain de l’annonce.…

Tous propos recueillis par CM, sauf mentions.

Par Célia Merckens pour SOFOOT.com