Un « spygate » en Angleterre : tous les espions sont bons pour monter en Premier League

Mais que s’est-il passé dans le comté du Hampshire ? Alors que les Saints de Southampton s’apprêtaient à disputer la finale des play-off pour accéder à l’élite du football mondial, la Ligue anglaise de football a annoncé l’exclusion du club de la course à la promotion. Le « Spygate » de Rockliffe Park, c’est un film qui aurait de la gueule.

7 mai 2026. Sous les hautes herbes de Hurworth, un visage. Caché à l’abri des regards, un homme observe l’une des dernières séances d’entraînement de Middlesbrough en marge de sa demi-finale aller de play-off contre Southampton. Le téléphone a remplacé l’argentique et le style jean-basket du jeune observateur ne matche pas avec le costume trois pièces habituel de Daniel Craig, mais l’intention est la même : jouer l’agent secret. Interpellé par certains employés du club, l’homme refuse de donner son nom, efface des vidéos sur son téléphone et change de vêtements dans un club de golf à proximité de Rockliffe Park, le centre d’entraînement des Smoggies. Ainsi démarre le « spygate » qui agite l’Angleterre cette semaine.

Dans la foulée de cet événement, le couperet tombe : Middlesbrough dépose une plainte auprès de l’English Football League contre Southampton pour « violation du règlement » . Le Scotland Yard du football anglais lance une enquête et en profite pour rappeler le règlement qui interdit aux clubs « d’observer, ou de tenter d’observer, la séance d’entraînement d’un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé entre les deux équipes ». Dans le même temps, les médias anglais ne tardent pas à se saisir de l’affaire pour retrouver cet espion de pacotille. Suspect identifié photo à l’appui, le Daily Mail est formel : il s’agit de William Salt, stagiaire analyste du staff de Tonda Eckert, l’entraîneur principal de Southampton.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com