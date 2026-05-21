La MLS pousse pour changer les règles du foot

L’américanisation du football se poursuit ? La MLS a discuté avec l’IFAB , l’instance garante des règles du jeu, à propos d’une possible expérimentation de l’arrêt du chronomètre durant les interruptions de jeu lors des rencontres de championnat , d’après The Guardian .

Un intérêt 100% nord-américain

Le concept, utilisé dans le basketball, le rugby et le football américain, est en vigueur dans les championnats universitaires de football aux États-Unis . Le média britannique rapporte que l’idée de voir cette idée ne semble pas susciter tant d’intérêt en dehors du pays de l’Oncle Sam , réduisant ainsi les chances d’une application en dehors des terres où le football est appelé soccer .…

CT pour SOFOOT.com