Le FC Nantes remporte un titre contre l'OM

Quand les petits montrent l’exemple. Pendant que l’équipe première du FC Nantes a été reléguée en Ligue 2, les moins de 23 ans ont sauvé l’honneur du club en remportant la deuxième édition du Challenge Espoirs , compétition qui met à l’honneur les équipes réserves des clubs professionnels.

L’OM passe à la trappe

L’équipe entraînée par l’ancien joueur nantais Stéphane Ziani s’est imposée face à l’Olympique de Marseille lors de la finale , ce mercredi après-midi, à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 5-3 T.A.B.). Les Canaris deviennent la première équipe à inscrire leur nom au palmarès de la compétition , à cause de l’ arrêt définitif de la finale entre Monaco et Rennes en 2025, provoqué par le malaise de Samuel Nibombé .…

CT pour SOFOOT.com