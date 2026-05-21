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Quand Pierre Sage voulait gagner la Coupe de France dès son arrivée à Lens
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 09:37

Quand Pierre Sage voulait gagner la Coupe de France dès son arrivée à Lens

Quand Pierre Sage voulait gagner la Coupe de France dès son arrivée à Lens

Visionnaire, en plus de ça. Le RC Lens a l’occasion de remporter la première Coupe de France de son histoire ce vendredi, lors de la finale qui se disputera au Stade de France contre Nice. Histoire d’effacer cette anomalie d’être le seul club à avoir déjà été sacré champion de France (en 1998) sans jamais ramener la coupe à la maison . « J’ai appris ça en signant mon contrat, et sur le ton de la boutade, on s’est dit que ce serait bien d’être la première génération à le faire , en plaisanterait presque aujourd’hui Pierre Sage dans les colonnes de L’Equipe . Au fur et à mesure des semaines, je me suis rendu compte que c’était une vraie anomalie. Qu’il y a un manque, en fait. On a un club qui a 120 ans et qui mérite d’être récompensé. On a une génération qui a fait une superbe saison et qui mériterait d’être récompensée aussi. Donc je pense que c’est la bonne année. »

Se souvenir de Lens 2026

Une victoire face aux Aiglons et un titre offert au peuple lensois viendraient couronner une merveilleuse saison pour les Sang et Or . « Pour moi, ce qui compte, ce n’est pas de marquer l’histoire au sens de cumuler les titres. Marquer l’histoire d’un sport, c’est laisser une trace indélébile sur la manière de jouer, sur ce que dégage l’équipe , tempère toutefois l’ambitieux Pierre Sage. On se souvient du jeu à la nantaise, du Barça de Guardiola, de l’équipe de France de 1984, du Brésil des années 1980. Si on arrive à se souvenir de Lens 2026 à la hauteur de Lens 1998, là, effectivement, on aura marqué l’histoire. »

TB pour SOFOOT.com

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