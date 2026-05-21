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Unai Emery dans l'histoire des Coupes d'Europe
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 10:12

Unai Emery dans l'histoire des Coupes d'Europe

Unai Emery dans l'histoire des Coupes d'Europe

Reçu cinq sur cinq. Vainqueur de sa cinquième Ligue Europa avec Aston Villa mercredi soir, Unai Emery entre encore un peu plus dans la légende des entraîneurs en Coupes d’Europe . L’Espagnol égale en effet Carlo Ancelotti, José Mourinho et Giovanni Trapattoni avec cinq sacres continentaux, un record. Après avoir triomphé trois saisons consécutives à Séville (2014, 2015 et 2016), il avait également soulevé « sa » C3 sur le banc de Villarreal en 2021. Un seul petit échec en finale toutefois : en 2019, ses Gunners s’étaient lourdement inclinés face à Chelsea (1-4).

5 - No manager has won more major European finals than Unai Emery (level with Carlo Ancelotti, Jose Mourinho and Giovanni Trapattoni). Demographic. pic.twitter.com/CpYBBqzCKr…

TB pour SOFOOT.com

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