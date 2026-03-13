 Aller au contenu principal
Socomec (équipements électroniques) investit 45 millions d'euros dans une usine en Alsace
information fournie par Boursorama avec AFP 13/03/2026 à 08:22

( AFP / DAMIEN MEYER )

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'entreprise alsacienne d'équipements électriques Socomec a annoncé jeudi investir 45 millions d'euros dans une nouvelle usine à Benfeld (Bas-Rhin), anticipant la croissance du marché des centres de données.

Elle y produira notamment des onduleurs, qui sécurisent l'alimentation électrique en fournissant de l'énergie en cas de coupure de réseau.

"C'est un besoin critique pour les datacenters, qui doivent alimenter les serveurs et les systèmes de refroidissement" a souligné auprès de l'AFP Antoine Baveux, directeur de la Business Line Power Conversion chez Socomec.

La demande mondiale de centres de données devrait augmenter de 20% par an d'ici à 2030, selon le cabinet américain Gartner cité par l'entreprise dans un communiqué.

La future usine permettra à Socomec de couvrir les marchés de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

La construction de la nouvelle usine doit démarrer en juin et la livraison est prévue pour la fin 2027. Le bâtiment aura une surface de 16.000 m² et sera bâti sur un terrain de 5 hectares, pour anticiper un possible agrandissement.

Socomec emploie plus de 4.800 salariés dans le monde, dont 1.400 en Alsace. L'entreprise n'a pas précisé le nombre d'emplois que pourrait générer ce nouvel outil de production.

Fondée en 1922 à Benfeld, l'entreprise est présente aujourd'hui présente dans 80 pays. Elle affiche un chiffre d'affaires provisoire de 997 millions d'euros pour 2025.

