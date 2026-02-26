Guerre en Ukraine : la Russie assure n'a "aucune échéance" pour mettre fin au conflit

Le Kremlin ne veut faire aucun "pronostic" quant à une fin du conflit.

Sergueï Lavrov à Moscou, en Russie, le 18 février 2026. ( POOL / HECTOR RETAMAL )

"Aucune échéance", "que des tâches". La Russie n'est pas pressée de mettre fin au conflit en Ukraine, a assuré jeudi 26 février le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avant une réunion entre émissaires ukrainiens et américains attendus à Genève pour préparer de nouvelles discussions trilatérales avec la Russie.

"Est-ce que vous nous avez entendu dire quoi que ce soit à propos d'échéances ? (...) Nous n'avons aucune échéance, nous avons que des tâches (...). Nous sommes en train de les accomplir", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse publique TASS .

Des négociateurs ukrainiens et russes se sont rendus à Genève jeudi pour des rencontres séparées avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Le rendez-vous en Suisse a été précédé par une nouvelle nuit d'attaques russes en Ukraine. Moscou a tiré quelque 420 drones et 39 missiles sur son voisin pendant la nuit, faisant des dizaines de blessés , dont des enfants, a annoncé sur X le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La plupart des missiles ont été interceptés, mais des infrastructures cruciales et des immeubles résidentiels ont été touchés dans huit régions, a-t-il précisé.

Le président américain, Donald Trump, pousse pour une résolution du conflit déclenché par l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022, mais les efforts diplomatiques n'ont pour l'instant pas débouché sur des résultats tangibles malgré plusieurs cycles de rencontres ces derniers mois.

Pas de "pronostic"

"Ce serait la plus grande des erreurs que d'essayer maintenant de définir une quelconque étape ou de faire un quelconque pronostic. Je ne veux pas commettre ces erreurs", a déclaré de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, également cité par TASS.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré à plusieurs reprises qu' une rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine , serait nécessaire pour parvenir à un accord résolvant les questions clés des pourparlers, notamment celle des territoires dans l'est de l'Ukraine, dont Moscou tente de s'emparer.

Dmitri Peskov a répété de son côté qu'une telle rencontre au sommet ne pourrait avoir lieu qu'une fois le travail de négociation achevé, afin d'y "mettre un point final".