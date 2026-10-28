Éric Olhats visé par une nouvelle enquête

Déjà condamné, en novembre dernier, à six années d’emprisonnement pour atteintes sexuelles sur mineur et corruption de mineur sur six jeunes footballeurs, Éric Olhats a vu le parquet de Bayonne ouvrir une nouvelle enquête ce mercredi. L’objectif est d’ identifier de potentielles infractions sexuelles sur mineurs non recensées dans la procédure ayant conduit à cette peine.

Suspicions de soumissions chimiques

« Le travail va consister à voir si des infractions distinctes, à l’époque non révélées, pourraient donner lieu à de nouvelles poursuites » , a expliqué à l’AFP la procureure de la République à Bayonne, Mariel Garrigos, confirmant une information de Sud Ouest . Ainsi, de potentielles nouvelles victimes vont être cherchées .…

EL pour SOFOOT.com