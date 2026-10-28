Dunkerque va perdre son coach

L’heure devait être aux adieux, ce mercredi, au centre d’entraînement de l’USL Dunkerque. D’après les informations de La Voix du Nord , confirmées par L’Équipe , le coach Albert Sánchez a déjà bouclé ses valises, prêt à s’envoler vers Las Palmas , en deuxième division espagnole. Entre la dixième place de Ligue 2 et la quatorzième de Liga Adelante, le Catalan a visiblement fait son choix.

Son successeur annoncé dès jeudi ?

C’est la deuxième année consécutive que Dunkerque voit son coach partir en pleine saison , car Albert Sánchez avait remplacé au pied levé Gonçalo Feio, resté dans le Nord seulement deux semaines. En quinze mois, l’Espagnol de 39 ans n’a pas réussi à avoir des résultats aussi probants que Luís Castro et a parfois crispé autour de lui.…

EL pour SOFOOT.com