Un sacré but casquette en championnat de Bulgarie

Quand t’as pas révisé pour le contrôle. Pas facile d’être un joueur du championnat bulgare, surtout quand on voit les horaires des matchs pas spécialement supporters friendly . Comme pour cette rencontre du ventre mou entre le Lokomotiv Sofia et le Droboudja Dobritch par exemple. Coup d’envoi ? Jeudi 5 mars à 13h15. Forcément, le Stadion Lokomotiv sonne un peu creux avec 11 200 sièges vides.

Contrôle fantôme

Est-ce ce silence assourdissant qui a perturbé le gardien sofiote Aleksandar Lyubenov ? Possible. Pourtant, son Lok faisait le job menant 1-0 à la pause à 11 contre 10, puis 2-0 au retour des vestiaires, grâce à l’ancien Monégasque Ryan Bidounga (c’est avec ce genre de blase qu’on voit qui sont les vrais fans de l’ASM).…

JD pour SOFOOT.com