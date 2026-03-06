 Aller au contenu principal
Un départ en MLS reporté pour Griezmann ?
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 15:45

Un départ en MLS reporté pour Griezmann ?

Un départ en MLS reporté pour Griezmann ?

Se queda . Annoncé avec insistance du côté d’Orlando ces derniers jours, Antoine Griezmann devrait finalement rester encore quelques mois à Madrid . Selon les informations de L’Équipe , l’ex-international français aurait pris la décision de finir la saison avec l’Atlético .

Si les Colchoneros sont distancés en Liga, ils ont l’occasion de remporter la Coupe du Roi pour la première fois depuis 2013 : après sa qualification face au Barça en demi-finales, l’Atlético affrontera la Real Sociedad en finale, le 18 avril prochain.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
