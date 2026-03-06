 Aller au contenu principal
Oliver Glasner se fait sucrer son permis
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 15:38

A quelque chose malheur est bon. Quelques heures avant que son Crystal Palace n’enfonce un peu plus Tottenham dans la crise, Oliver Glasner prenait connaissance d’un bien triste verdict : son permis de conduire lui a été retiré pour les six prochains mois. En cause ? Avoir été flashé en juillet dernier circulant à 29 miles per hour (soit 47 km/h environ) dans une zone limitée à 20 mph (32 km/h). Heureusement, sans faire de victime.

Plaider coupable

Contrairement à Leny Yoro, Glasner ne s’est pas justifié par un copain à déposer à la gare pour expliquer son écart et s’est exprimé directement et non via ses avocats : « J’assume l’entière responsabilité de mes actes et je comprends la gravité de cette affaire . J’ai pris des mesures pour m’assurer que cela ne se reproduise plus » , a confessé celui dont la suspension immédiate du permis s’explique par de précédentes infractions au code de la route . Le coach de Palace a également été condamné à payer une amende de 1054 livres sterling (1216 euros).…

JD pour SOFOOT.com

Sport
