 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avec la Russie mais pas sans polémique, Milan Cortina lance ses Jeux paralympiques
information fournie par AFP 06/03/2026 à 15:41

Une personne passe devant les logos des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan Cortina, à Milan, le 5 février 2026 ( AFP / Daniel MUNOZ )

Une personne passe devant les logos des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan Cortina, à Milan, le 5 février 2026 ( AFP / Daniel MUNOZ )

Dans un contexte tendu marqué par le boycott de la cérémonie d'ouverture par sept pays opposés au retour des Russes et la guerre au Moyen-Orient, les Jeux paralympiques d'hiver (6-15 mars) s'ouvrent vendredi à Milan Cortina, où le sportif espère reprendre ses droits et l'équipe de France viser haut.

Conséquence de l'actualité immédiate, le seul para-athlète iranien qui était engagé sur ces Jeux paralympiques a été contraint d'y renoncer. Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 ans, déjà présent à Pyeongchang 2018 et Pékin 2022, devait s'aligner sur deux épreuves de para-ski de fond.

"C'est vraiment décevant pour le sport mondial et surtout pour Aboulfazl Khatibi Mianaei qu'il ne puisse pas se rendre en toute sécurité à ses troisièmes Jeux paralympiques d'hiver à Milan Cortina 2026", a regretté Andrew Parsons, président du Comité paralympique international (IPC), dans un communiqué publié vendredi à quelques heures de la cérémonie d'ouverture à Vérone.

Déjà amené il y a quatre ans à prononcer un discours d'ouverture dans une période marquée par l'invasion russe en Ukraine, Parsons avait reconnu jeudi que son "appel désespéré pour la paix" était toujours nécessaire.

Mais au milieu des "conflits et des choses négatives dans le monde, nous avons toujours besoin d'inclusion. Et d'inclusion par le sport. Le sport est ce que nous essayons de protéger pendant ces Jeux", avait ajouté le président brésilien de l'IPC.

Au-delà du conflit en cours au Moyen-Orient, c'est la réintégration de la Russie, votée il y a quelques mois en assemblée générale par l'IPC en dépit du conflit qui dure depuis quatre ans en Ukraine, qui a focalisé les tensions.

Alors que l'hymne russe pourrait retentir pour la première fois depuis 2014, année de sa dernière participation sous son propre drapeau à des Jeux, plusieurs comités paralympiques nationaux ont fait le choix de ne pas assister à la cérémonie d'ouverture (Ukraine, République tchèque, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande).

Ce sera également le cas au niveau des représentations politiques. La ministre française des Sports, Marina Ferrari, et le gouvernement britannique ont ainsi renoncé à se rendre dans les Arènes de Vérone pour protester contre la présence des dix sportifs russes et bélarusses bénéficiaires d'une invitation de la part de l'IPC.

Quatre d'entre eux, tous engagés en ski de fond, sont en revanche attendus pour le défilé des athlètes. La Russie et la Biélorussie feront partie des quelques 28 comités à compter des sportifs pour la parade.

Les autres ont soit renoncé pour raisons politiques, soit par choix sportif, les sites de compétition étant particulièrement éloignés. C'est le cas notamment selon l'IPC de la France, la Grande Bretagne, le Canada ou l'Allemagne.

- Les Bleus ambitieux -

Le boycott se limitera à la cérémonie d'ouverture - voire de clôture -, aucun pays n'étant allé jusqu'à renoncer à prendre part à la dizaine de jours de compétition étalées entre Milan (Para-hockey), Cortina (Ski alpin, Snowboard, curling fauteuil) et Val Di Fiemme (Ski de fond et biathlon). Au total, près de 600 sportifs de 55 nations participeront aux 79 épreuves à médailles des Paralympiques.

Arthur Bauchet le 29 mars 2022 à l'Elysée au retour des Jeux paralympiques de Pékin. Le skieur français sera encore l'un des principales chances de médailles de la délégation française à Milan Cortina ( AFP / Ludovic MARIN )

Arthur Bauchet le 29 mars 2022 à l'Elysée au retour des Jeux paralympiques de Pékin. Le skieur français sera encore l'un des principales chances de médailles de la délégation française à Milan Cortina ( AFP / Ludovic MARIN )

Côté tricolore, 17 para-athlètes et guides engagés en para ski alpin, para biathlon, para ski de fond et para snowboard s'apprêtent à se lancer à partir de samedi avec l'espoir de se hisser parmi les premières places au tableau des médailles, qui devrait être dominé par la Chine.

"Dans un contexte de concurrence qui augmente, l'ambition reste le top 4", a indiqué la présidente du CPSF Marie-Amélie Le Fur à la mi-journée. "100% des athlètes sont médaillables", dit-elle, et les Bleus espèrent obtenir 50% de médailles en plus par rapport à 2022, soit 18.

Parmi les plus attendus, le triple champion paralympique Arthur Bauchet visera à nouveau les sommets avec cinq courses de ski à son programme à partir de samedi.

Côté porte-drapeaux, le skieur Jordan Broisin et la championne paralympique de snowboard cross Cécile Hernandez ont été désignés. Mais ces derniers, tout comme l'ensemble des Français, suivront de loin la cérémonie d'ouverture.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un salon de l'emploi organisé à Boston
    Etats-Unis: L'économie a détruit 92.000 emplois en février
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:30 

    L'économie américaine a détruit a ‌détruit des emplois de manière inattendue en février, dans un contexte marqué par ​une grève des travailleurs de la santé et des conditions météorologiques hivernales rigoureuses, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4%, ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette baisse, le pétrole et l'emploi inquiètent
    information fournie par Reuters 06.03.2026 16:28 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en nette baisse vendredi, pénalisée par les craintes liées aux répercussions inflationnistes de la guerre au ​Moyen-Orient et par les données faisant état d'une destruction d'emplois en février aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

  • Les livreurs bravent les débris des attaques iraniennes pour nourrir le Golfe
    Les livreurs bravent les débris des attaques iraniennes pour nourrir le Golfe
    information fournie par AFP Video 06.03.2026 16:23 

    Faisant fi du hurlement des sirènes et des explosions, les livreurs à domicile de nourriture et de courses des pays du Golfe continuent à livrer les habitants terrés chez eux pour échapper aux attaques iraniennes.

  • Un joueur brésilien suspendu après ses propos sexistes envers une arbitre
    Un joueur brésilien suspendu après ses propos sexistes envers une arbitre
    information fournie par So Foot 06.03.2026 16:18 

    Des femmes qui arbitrent des matchs d’hommes ?! Et puis quoi encore ?! Voilà ce qu’avait en tête Gustavo Marques, défenseur du Red Bull Bragantino au moment d’affronter le São Paulo FC de Lucas Moura en quart de finale du championnat paulista le 21 février dernier. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank