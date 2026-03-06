Noah Cadiou : « J'ai vraiment progressé pendant cette année en R4 »

Si ce genre de parcours se raréfient désormais, oui, il est possible de découvrir la Ligue 1 à 27 ans, sans avoir connu de centre de formation pro. C'est le destin de Noah Cadiou, élément talentueux d'un FC Lorient qui se régale ces derniers temps. Entretien avec le Lillois, qui affronte le LOSC dimanche avec les Merlus.

Noah, toi, le Lillois, tu vas jouer pour la première fois en Ligue 1 à Pierre-Mauroy, face au LOSC, à 27 ans. À quel point est-ce dingue pour toi ?

Je suis fier de là où je viens. Ce n’était pas gagné, on va dire, mais c’est de la fierté de pouvoir jouer dans la région où j’ai grandi, là où il y a ma famille, mes amis… Il y a pas mal de monde qui va venir voir ce match.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com