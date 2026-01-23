Un revirement de situation pour Kobbie Mainoo à Manchester United ?

Un revirement de situation pour Kobbie Mainoo à Manchester United ?

Should I Stay or Should I Go ? Rebondissement surprenant dans le dossier Kobbie Mainoo : selon la BBC et Sky Sports , les dirigeants de Manchester United souhaitent prolonger le contrat du milieu de terrain de 20 ans.

Le bail actuel de l’international anglais court jusqu’à l’été 2027 et comprend une option de prolongation d’un an activable par le club.…

JE pour SOFOOT.com