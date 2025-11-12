Un revenant dans le onze des Bleus jeudi soir ?
Il est petit, il est gentil, il va bouffer Malinovskyi.
Le 14 novembre 2024, N’Golo Kanté faisait sa dernière apparition à ce jour en équipe de France, pour un triste 0-0 contre Israël. Un an plus tard, le milieu d’Al-Ittihad devrait être titulaire contre l’Ukraine jeudi soir. C’est ce que rapporte L’Equipe suite à la mise en place effectuée par Didier Deschamps ce mercredi. Manu Koné l’accompagnera devant la défense, formée par Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
