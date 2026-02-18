Benfica défend Gianluca Prestianni avec une vidéo qui ne prouve rien

Leur VAR à eux. Lors du barrage aller entre le Benfica et le Real Madrid, la soirée a pris une triste tournure. Vinícius Júnior aurait subi des insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni. Après les soutiens de Kylian Mbappé puis de la fédération brésilienne pour l’ailier auriverde, c’est au tour du Benfica de répondre via le réseau X, avec une plaidoirie assez déconcertante.

Le club lisboète, avec une vidéo à l’appui, défend son joueur , montrant que les partenaires du Brésilien, Mbappé et Camavinga, étaient trop loin de la discussion : « Comme le montrent les images, avec la distance, les joueurs du Real n’ont pas pu entendre ce qu’ils prétendent avoir entendu. » …

AR pour SOFOOT.com