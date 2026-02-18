Voici pourquoi le PSG ne peut pas se passer de Désiré Doué

On peut être perso, et le faire pour le bien de l’équipe. Auteur d’un match plus que moyen, voire mauvais, avec le PSG contre Rennes, Désiré Doué avait été indirectement critiqué par Dembélé et Vitinha de jouer un peu trop pour sa pomme, au point de débuter le match de Ligue des champions contre Monaco sur le banc.

Mais une statistique a dû pousser Luis Enrique à ne pas se priver trop longtemps de son jeune attaquant, lancé sur le pré à la 27 e minute, au moment de la blessure d’Ousmane Dembélé et lorsque Paris était dans l’impasse (mené 2-0). Ce chiffre est sans équivoque : à chaque fois que Désiré Doué a marqué pour le PSG, son club a gagné. 20 rencontres : 24 buts, 20 victoires, 0 nul, 0 défaite.…

EA pour SOFOOT.com