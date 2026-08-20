Un retourné exceptionnel inscrit sur une plage de Beyrouth

Sur la plage, Nejmeh câline. Depuis quelques jours, un tournoi de beach soccer se dispute à Ramleh Al Bayda à Beyrouth. Avant que le soleil ne se couche sur le front de mer de la capitale libanaise mardi soir, Nejmeh, le club pour lequel Pelé a joué à l’aube de la guerre civile, affrontait Jnah, institution basée dans la banlieue sud de la capitale, régulièrement victime des bombardements israéliens depuis quasiment trois ans. Venus en nombre assister à cette rencontre au bord de la Méditerranée, les spectateurs n’imaginaient certainement pas vivre un moment d’anthologie.

Yalla, quel but !

À la suite d’une touche jouée par Nejmeh, le numéro 11 de « l’étoile » Mohamed Haidar contrôle de la poitrine puis de la tête avant d’envoyer un retourné acrobatique magistral au premier poteau. Impuissant sur le coup, le pauvre gardien de Jnah n’a pas été assez prompt pour s’interposer.…

MBC pour SOFOOT.com