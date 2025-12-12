Un retour de Karim Benzema en équipe de France est-il vraiment possible ?

Dans un entretien à L'Equipe , Karim Benzema a ouvert la porte à un come-back sous le maillot bleu. Une déclaration en forme d'obligation morale qui ne devrait pourtant pas être suivie de conséquences.

Du haut de ses 37 ans (38 la semaine prochaine), Karim Benzema serait-il prêt à échanger ses cinq Ligues des champions contre une seule Coupe du monde ? Seul l’intéressé a la réponse. Toujours est-il que, dans un long entretien accordé à L’Equipe publié ce vendredi, le Lyonnais se décrit comme « programmé pour deux ans ». Comprendre : « deux ans à jouer au foot » et « deux ans de bataille » à mener pour celui qui estime avoir encore « 20 ans dans [s]a tête footballistiquement ». En d’autres termes, cela signifie que pour espérer disputer une Coupe du monde avant la quille, Benzema n’a que la prochaine, en 2026, sur sa liste. Parce que oui, malgré sa retraite internationale annoncée voici trois ans, il ne ferme pas (complètement) la porte à un retour en bleu.

Par Julien Duez pour SOFOOT.com