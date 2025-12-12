 Aller au contenu principal
Arne Slot met la balle dans le camp de Mohamed Salah
12/12/2025

We listen and we don’t judge.

Le torchon brûle entre Mohamed Salah et Liverpool. Après avoir été mis sur le banc trois fois d’affilée , la légende des Reds est montée au créneau le week-end dernier. « J’ai l’impression que le club me trahit. On dirait que quelqu’un ne veut plus de moi. Je n’accepte pas cette situation » , avait lâché l’ailier égyptien face à la presse. Une déclaration qui lui a valu de très fortes remontrances dans les médias , ainsi qu’une mise à l’écart pour le match de Ligue des champions contre l’Inter.…

CDB pour SOFOOT.com

