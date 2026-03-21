Un report face à Paris ? Lens tape du poing sur la table

Touche pas à mon calendrier. Impressionnant vainqueur d’Angers en ouverture de la 27 e journée de Ligue 1, Lens a repris les commandes du championnat et mis la pression sur le PSG. Les tenants du titre ont certes deux matchs de moins à disputer , mais le succès lensois, après une période de moins bien, a eu le mérite de rappeler que la saison était loin d’être terminée et qu’il y aurait bien une finale à disputer le 11 avril à Bollaert-Delelis .

« De base, on n’est pas d’accord »

Alors qu’on leur prêtait une potentielle ouverture à un report, Pierre Sage a tenu à rappeler devant les médias qu’il comptait bien affronter Paris à la date prévue . « Nous, de base, on n’est pas d’accord », a tranché le technicien.…

JF pour SOFOOT.com