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La sortie étonnante du secrétaire général de Galatasaray
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 10:10

La sortie étonnante du secrétaire général de Galatasaray

La sortie étonnante du secrétaire général de Galatasaray

Quelqu’un peut dire à Galatasaray que personne ne souhaite minimiser la blessure de son joueur ? En milieu de semaine, malgré la belle victoire de Liverpool face à Galatasaray, deux événements sont venus ternir l’après match . Les craintes autour de l’état de santé de Noa Lang, méchamment touché au doigt après s’être heurté à un panneau publicitaire , puis l’indignation, suite aux commentaires racistes qui ont touché Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux .

Liverpool voudrait détourner l’attention ?

Face à ces comportements, Liverpool a publié un communiqué pour dénoncer ces agissements et les condamner, mettant au passage les plateforme face à leurs responsabilités. Ce qui n’a pas plu du tout à Eray Yazgan , secrétaire général de Galatasaray, qui accuse le club de la Mersey de vouloir faire diversion sur les conséquences possibles de la blessure de Noa Lang. Dans une interview au média A Spor , le dirigeant est monté au créneau de manière inattendue.…

JF pour SOFOOT.com

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