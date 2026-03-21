Florian Maurice revient sur un échec niçois

Berné par Bâle, c’est pas banal. Dans un entretien accordé à L’Équipe , où il revient notamment sur les graves événements du début de saison avec les supporters, qui ont notamment conduit aux départs de Terem Moffi et Jérémie Boga , Florian Maurice s’est aussi penché sur le mercato estival manqué des Aiglons et notamment l’apport de Kevin Carlos, débarqué de Bâle pour environ six millions d’euros .

Les xG, ça ne fait pas tout.

S’il met en avant le fait de ne pas avoir été en recherche d’un attaquant « numéro 1 » du fait de la présence de Terem Moffi, il dit avoir fait confiance « aux rapports des recruteurs ». « Il sort de deux saisons à près de 15 buts à chaque fois , annonce-t-il au quotidien . Quand je vais sur les données, je vois un mec de 23-24 ans qui touche beaucoup le ballon dans la surface avec Bâle . »…

JF pour SOFOOT.com