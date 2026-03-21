Un des joueurs les plus utilisés de Ligue 1 devient international

Une première cape face à Lionel Messi ? Pas mal. Non content de faire partie des joueurs de Ligue 1 les plus utilisés cette saison, il a disputé toutes les minutes possibles, Jordan Lefort n’est pas prêt de se reposer. La raison ? Il vient d’être convoqué dans la liste de la Mauritanie pour la trêve internationale, où les Mourabitounes affronteront l’Argentine à la Bombonera .

Une naturalisation grâce à se femme

Après la correction subie face à Lens, il est revenu sur cet appel , lui qui a 32 ans, n’a encore jamais goûté aux joies du foot international . « Ma femme est Mauritanienne, donc j’ai toute ma belle-famille qui a cette nationalité, a-t-il confié à Ligue 1+. On avait déjà fait les passeports pour mes enfants, ils ont été naturalisés. Et on a fait le même processus pour moi, ce qui a abouti. Et à partir du moment où mon passeport est valide, j’étais sélectionnable. Et le sélectionneur a choisi de me sélectionner, tout simplement. »…

JF pour SOFOOT.com