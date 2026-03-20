Amiens murmure au complot

Le match de la soirée, à n’en pas douter ! Mais Amiens, lui, l’a moins apprécié : revenus à égalité après avoir été menés de deux buts à deux reprises, les locaux ont finalement cédé une quatrième fois au bout du temps additionnel et se sont donc inclinés contre Le Mans lors de la 28 e journée de Ligue 2. Sauf que, pour le seizième du classement, l’arbitrage a une grosse part de responsabilité dans cette défaite . Pire : pour certains, le club ne serait globalement pas arbitré de la même manière que d’autres équipes. En témoignent les propos tenus face à la presse par le barragiste.

« Le carton rouge à l’encontre de Fofana est un tournant, il aurait dû y en avoir un à la mi-temps. Si ce joueur du Mans est remplacé, ce n’est pas un hasard. Je viens d’arriver en Ligue 2 et je ne vais pas me mettre à dos les arbitres, mais il y a eu des décisions surprenantes » , a commencé Alain Pochat. L’entraineur a ensuite été imité par Antoine Leautey, son attaquant : « Pour avoir joué à Reims, je vois la différence dans la manière dans laquelle on est arbitré. Franchement, c’est honteux. » Idem pour Nordine Kandil, milieu de terrain : « Quand c’est contre nous, il n’y a pas d’hésitation à sanctionner. » Un discours bien rodé !…

FC pour SOFOOT.com