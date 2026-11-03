Un renfort de poids pour Monaco sur la scène européenne

Changement monsieur l’arbitre ! Selon les informations de L’Equipe , l’AS Monaco va désormais pouvoir compter sur Folarin Balogun en Ligue Europa Conférence . En instance de départ à la fin de l’été, l’attaquant américain n’avait en effet pas été inscrit sur la liste UEFA du club de la Principauté. Deux mois plus tard, le voilà de retour avec un premier but cette saison dimanche, sur la pelouse du Paris FC.

La blessure d’Ansu Fati a ouvert la porte à Balogun

Parfaitement lancé dans sa campagne européenne grâce à des victoires face au CSKA Sofia et Fribourg, Monaco peut profiter du règlement pour bénéficier d’un renfort supplémentaire. En effet, il est désormais possible de remplacer un joueur blessé pour une durée supérieure à deux mois dans la liste, ce qui est le cas d’Ansu Fati. Le nom de l’international espagnol a donc été retiré, du moins jusqu’en janvier . Balogun pourrait donc jouer dès ce jeudi, face aux Danois de Nordsjælland.…

TB pour SOFOOT.com